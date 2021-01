Elisabetta Canalis in California tra bikini e divertimento sulla sabbia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una giornata festiva di ordinario divertimento sulla spiaggia Californiana per Elisabetta Canalis. La ex velina sarda porta il mare nel cuore e ora che vive a Los Angeles approfitta del clima mite per godersi la spiaggia anche quando in Italia è pieno inverno. Posta i video del suo pomeriggio sul bagnasciuga tra giochi con la sabbia e gare sulla tavola. Con la figlia Skyler e alcuni amici si diverte a filmare i chilometri di spiaggia e mare dove ciascuno si sceglie un angolo di paradiso sopra il quale stendere una salvietta o montare una piccola tenda da campeggio. Insieme alle bambine scavano una enorme fossa entro la quale entrare e uscire divertendosi. Anche la Canalis si lascia fotografare nella buca di sabbia con un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una giornata festiva di ordinariospiaggiana per. La ex velina sarda porta il mare nel cuore e ora che vive a Los Angeles approfitta del clima mite per godersi la spiaggia anche quando in Italia è pieno inverno. Posta i video del suo pomeriggio sul bagnasciuga tra giochi con lae garetavola. Con la figlia Skyler e alcuni amici si diverte a filmare i chilometri di spiaggia e mare dove ciascuno si sceglie un angolo di paradiso sopra il quale stendere una salvietta o montare una piccola tenda da campeggio. Insieme alle bambine scavano una enorme fossa entro la quale entrare e uscire divertendosi. Anche lasi lascia fotografare nella buca dicon un ...

MediasetTgcom24 : Elisabetta Canalis in California tra bikini e divertimento sulla sabbia #elisabettacanalis - MICIO7BEAR : RT @MediasetTgcom24: Elisabetta Canalis in California tra bikini e divertimento sulla sabbia #elisabettacanalis - antonello_fresu : RT @MediasetTgcom24: Elisabetta Canalis in California tra bikini e divertimento sulla sabbia #elisabettacanalis - junioreraldo : RT @MediasetTgcom24: Elisabetta Canalis in California tra bikini e divertimento sulla sabbia #elisabettacanalis - MediasetTgcom24 : Elisabetta Canalis in California tra bikini e divertimento sulla sabbia #elisabettacanalis -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis Guai a contraddire Elisabetta Canalis: è molto pericoloso Il Tempo Elisabetta Canalis in California tra bikini e divertimento sulla sabbia

Una giornata festiva di ordinario divertimento sulla spiaggia californiana per Elisabetta Canalis. La ex velina sarda porta il mare nel cuore e ora che vive a Los Angeles approfitta del clima mite per ...

Elisa Sednaoui: «Io, vittima dei bulli ora aiuto i bambini»

La modella cuneese si racconta: «Ero una bimba con un cognome arabo e con i genitori separati, non è stato facile». Oggi ha una sua Fondazione ...

Una giornata festiva di ordinario divertimento sulla spiaggia californiana per Elisabetta Canalis. La ex velina sarda porta il mare nel cuore e ora che vive a Los Angeles approfitta del clima mite per ...La modella cuneese si racconta: «Ero una bimba con un cognome arabo e con i genitori separati, non è stato facile». Oggi ha una sua Fondazione ...