"Diciamolo al suo editore". Renzi spiazza Giletti: in studio si appella a Cairo, grosso imbarazzo per La7 (Di lunedì 18 gennaio 2021) A Non è l'Arena si gela. Matteo Renzi, ospite di Massimo Giletti nella puntata di domenica 17 gennaio, chiede addirittura più riscaldamento. “Diciamo al suo editore che deve accendere il riscaldamento?”, ha ironizzato il leader di Italia Viva chiedendo l'intervento di Urbano Cairo mentre il conduttore di La7 ha subito replicato con un'altra battuta: “Non lo dica a me che sono in camicia”. Poi presentando gli altri ospiti: “Tenetevi forte perché c'è un gelo assoluto”. In ogni caso La7 ha fatto il colpaccio intervistando Renzi che pochi giorni fa ha innescato quella che di fatto è la crisi di governo. Il programma condotto da Giletti ha introdotto anche una novità. Un'anteprima che copre il blocco tra le 20.35 e le 21. A seguire la prima parte che si allunga fino alle 22.55 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) A Non è l'Arena si gela. Matteo, ospite di Massimonella puntata di domenica 17 gennaio, chiede addirittura più riscaldamento. “Diciamo al suoche deve accendere il riscaldamento?”, ha ironizzato il leader di Italia Viva chiedendo l'intervento di Urbanomentre il conduttore di La7 ha subito replicato con un'altra battuta: “Non lo dica a me che sono in camicia”. Poi presentando gli altri ospiti: “Tenetevi forte perché c'è un gelo assoluto”. In ogni caso La7 ha fatto il colpaccio intervistandoche pochi giorni fa ha innescato quella che di fatto è la crisi di governo. Il programma condotto daha introdotto anche una novità. Un'anteprima che copre il blocco tra le 20.35 e le 21. A seguire la prima parte che si allunga fino alle 22.55 ...

allmystarxs : @needyoulou - poi comunque la storia con lei è uscita fuori come un teatrino molto tempo fa, a me lei dà l’impressi… - kocis68p : @jacopo_iacoboni ma diciamolo, che il PD è molto peggio. Mastella lo conosciamo e rivendica il suo modo di essere.… - EBamusement : Diciamolo a @robersperanza al suo consulente @ricciardo all'@ISSalute_it @istsupsan magari lo dicono #Arcuri… - mariello1982 : @noth2loos @EnricoBennati @brusco_sandro @DeShindig @micheleboldrin E con questo? Che cosa c'entra rutte e l'Olanda… - mittdolcino : Ascolto Meloni da Vespa. Diciamolo, pur insufficiente come preparazione tecnica resta una persona con una sua line… -

Ultime Notizie dalla rete : Diciamolo suo Unione dei Comuni, la riflessione dell'ex sindaco di Predappio: "Diciamolo chiaramente: è stata un fallimento" ForlìToday Design Renault e Dacia, Tra icone e nuovi EV per piacere a tutti [con giusto prezzo]

I responsabili del design di Renault e Dacia spiegano la visione dietro ai nuovi modelli elettrici in arrivo sul mercato. Auto pensate per piacere a tutti evolvendo forme e stile insieme ai materiali, ...

Fran Lebowitz: chi è la protagonista del documentario “Una vita a New York”

Scrittrice, umorista e personaggio imprescindibile della vita newyorchese: un ritratto di Fran Lebowitz, protagonista del documentario di Martin Scorsese su Netflix ...

I responsabili del design di Renault e Dacia spiegano la visione dietro ai nuovi modelli elettrici in arrivo sul mercato. Auto pensate per piacere a tutti evolvendo forme e stile insieme ai materiali, ...Scrittrice, umorista e personaggio imprescindibile della vita newyorchese: un ritratto di Fran Lebowitz, protagonista del documentario di Martin Scorsese su Netflix ...