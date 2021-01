Di Francesco: 'C'era un rigore per noi, Ibrahimovic è stato furbo...' (Di martedì 19 gennaio 2021) CAGLIARI - " Oltre ad aver finalizzato male è stato un peccato il secondo gol preso, era una palla leggibile e siamo scappati in ritardo. Peccato per il rigore che non ci hanno dato , poteva cambiare ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 gennaio 2021) CAGLIARI - " Oltre ad aver finalizzato male èun peccato il secondo gol preso, era una palla leggibile e siamo scappati in ritardo. Peccato per ilche non ci hanno dato , poteva cambiare ...

Sulla sconfitta col Milan "Peccato per il gol preso, il secondo, siamo scappati in ritardo. In quel modo Ibrahimovic si è trovato solo. Peccato per il rigore non ricevuto, ma in ...

DI FRANCESCO, Duncan era arrugginito. Col Milan...

Dopo la partita persa contro il Milan, il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha parlato anche dei nuovi acquisti: "Duncan era arrugginito perché aveva giocato poco.

Sulla sconfitta col Milan "Peccato per il gol preso, il secondo, siamo scappati in ritardo. In quel modo Ibrahimovic si è trovato solo. Peccato per il rigore non ricevuto, ma in ...

Dopo la partita persa contro il Milan, il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha parlato anche dei nuovi acquisti: "Duncan era arrugginito perché aveva giocato poco.