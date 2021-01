Crisi di Governo, sì alla fiducia alla Camera. Conte : "Crisi infondata, si volta pagina" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Passa alla Camera il voto di fiducia al Governo Cont, dopo il lungo appello del premier e la discussione in Aula. Alle 20.49 il presidente Fico comunica i risultati: hanno votato sì 321 deputati e ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Passail voto dialCont, dopo il lungo appello del premier e la discussione in Aula. Alle 20.49 il presidente Fico comunica i risultati: hanno votato sì 321 deputati e ...

L'appello del premier

La Camera accorda la fiducia al governo Conte con 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti. Il premier Giuseppe Conte, nel suo discorso in Aula, ha espresso ...

