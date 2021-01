Crisi di governo, i dubbi di Zingaretti sul voto al Senato: «Strada strettissima. Numeri angusti e compagine complessa» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da responsabili a volenterosi. Il discorso di Giuseppe Conte di oggi alla Camera, in attesa del voto di fiducia, ha fatto nuovamente appello ai «costruttori» invocati dal presidente Sergio Mattarella a fine anno, seppur per altri motivi. Nel suo discorso a Montecitorio, Conte ha archiviato Matteo Renzi. Il nome del segretario di Italia Viva non è infatti mai stato pronunciato, piuttosto l’accento è stato posto su quegli europeisti «volenterosi» che Conte ha invitato a farsi avanti per frenare l’avanzata del sovranismo. Un appello, quello del premier, che sembrava aver messo d’accordo le forze di maggioranza. «Bene, Conte. L’appello ad andare avanti per cambiare. Patto di legislatura, apertura al coinvolgimento del Paese, priorità allo sviluppo per creare lavoro, alla difesa della salute, al rafforzamento del protagonismo europeo a cominciare da Next Generation Eu. ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da responsabili a volenterosi. Il discorso di Giuseppe Conte di oggi alla Camera, in attesa deldi fiducia, ha fatto nuovamente appello ai «costruttori» invocati dal presidente Sergio Mattarella a fine anno, seppur per altri motivi. Nel suo discorso a Montecitorio, Conte ha archiviato Matteo Renzi. Il nome del segretario di Italia Viva non è infatti mai stato pronunciato, piuttosto l’accento è stato posto su quegli europeisti «volenterosi» che Conte ha invitato a farsi avanti per frenare l’avanzata del sovranismo. Un appello, quello del premier, che sembrava aver messo d’accordo le forze di maggioranza. «Bene, Conte. L’appello ad andare avanti per cambiare. Patto di legislatura, apertura al coinvolgimento del Paese, priorità allo sviluppo per creare lavoro, alla difesa della salute, al rafforzamento del protagonismo europeo a cominciare da Next Generation Eu. ...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - fattoquotidiano : Crisi di Governo, Rosato conferma l’astensione di Italia Viva: “I problemi si chiamano Matteo Renzi? No a personali… - pierluigivillan : Andiamo anche al voto, ma che scompaia quel bulletto del C**** -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi Governo oggi: l'analisi di Vittorio Sgarbi. "Conte azzoppato, ecco perché" il Resto del Carlino Guido Tonelli «Nella scienza bisogna essere feroci: chi sbaglia, taccia»

Il fisico che ha partecipato alla scoperta del bosone di Higgs richiama tutti alle proprie responsabilità: «Chi dice cose non vere perde credibilità». Lancia l’idea di un “Cern biomedico”, una rete mo ...

Governo: Sgarbi a Conte, 'si dimetta e vada in Cina'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo perso tutto: la libertà, la scuola, il lavoro, abbiamo chiuso i cinema, i teatri, i ristoranti, i musei. Non è una crisi al buio, è una crisi in piena luce. Lei ha ...

Il fisico che ha partecipato alla scoperta del bosone di Higgs richiama tutti alle proprie responsabilità: «Chi dice cose non vere perde credibilità». Lancia l’idea di un “Cern biomedico”, una rete mo ...Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo perso tutto: la libertà, la scuola, il lavoro, abbiamo chiuso i cinema, i teatri, i ristoranti, i musei. Non è una crisi al buio, è una crisi in piena luce. Lei ha ...