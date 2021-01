Covid-19 e vitamina D | con bassi livelli più rischio complicanze

(Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – “Si stanno accumulando evidenze che bassi livelli sierici di vitamina D siano collegati a un maggior rischio di infezione da Sars-CoV-2, di occorrenza di complicanze e di mortalità“. Lo afferma Tommaso Cozzolino, membro del gruppo di ricerca della Unità operativa complessa di Pediatria degli degli Ospedali Riuniti Stabiesi, diretta dal dottor Luigi Tarallo. L’equipe ha condotto una ampia review degli studi disponibili, la relazione tra Covid-19 e carenza di vitamina D, partendo dalla disamina delle numerose funzioni del colecalciferolo nell’organismo. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sull’ultimo numero del 2020 della Rivista italiana di medicina dell’adolescenza (Rima), edita da Scripta Manent, della Società italiana di medicina dell’adolescenza (Sima). C’è un sempre maggior interesse nella comunità scientifica internazionale per il legame tra vitamina D e Covid-19, si legge su Rima, sia nella prevenzione che nella terapia, in virtù delle proprietà di questa vitamina di modulazione della risposta immunitaria, contrasto alla tempesta citochinica, protezione e riparazione del danno polmonare acuto. A ribadirlo è in questi giorni la società scientifica Sis-118, che ha riportato la sua esperienza su centinaia di casi.

Autore articolo Di Redazione Data dell'articolo 18 Gennaio 2021