Condannato a due anni e mezzo l’erede del gruppo Samsung: “Ha corrotto la presidente perché appoggiasse una fusione” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lee Jae-oyong, alla guida del gruppo Samsung dalla morte del padre e fondatore nell’ottobre scorso, è stato riconosciuto colpevole di corruzione e appropriazione indebita per fatti risalenti al 2016, Condannato a due anni e mezzo di prigione e immediatamente arrestato. Lo scrive l’agenzia sudcoreana Yonhap. Con l’arresto di Jae-Yong, l’impero tecnologico della Samsung, principale produttore di smartphone e chip di memoria al mondo, resta senza guida. Nel 2016 lo scandalo nato intorno alle accuse di corruzione aveva scatenato proteste di piazza sfociate nella rinuncia all’incarico dell’allora presidente Park Geun-hye. L’Alta corte di Seul ha oggi ritenuto Lee colpevole di aver corrotto la allora presidente e il suo consigliere per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lee Jae-oyong, alla guida deldalla morte del padre e fondatore nell’ottobre scorso, è stato riconosciuto colpevole di corruzione e appropriazione indebita per fatti risalenti al 2016,a duedi prigione e immediatamente arrestato. Lo scrive l’agenzia sudcoreana Yonhap. Con l’arresto di Jae-Yong, l’impero tecnologico della, principale produttore di smartphone e chip di memoria al mondo, resta senza guida. Nel 2016 lo scandalo nato intorno alle accuse di corruzione aveva scatenato proteste di piazza sfociate nella rinuncia all’incarico dell’alloraPark Geun-hye. L’Alta corte di Seul ha oggi ritenuto Lee colpevole di averla allorae il suo consigliere per ...

