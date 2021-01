Azzolina contro la dad: può provocare conseguenze gravi nei ragazzi, per gli apprendimenti e per la sfera emotiva e relazionale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da fautrice delle lezioni online ad acerrima nemica della didattica a distanza. Lucia Azzolina su facebook manda in pensione la dad. Ecco cosa scrive il Ministro dell’Istruzione. “Il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito, su richiesta del ministero della Salute, per esprimersi sul rientro in classe di studentesse e studenti delle scuole superiori, previsto dal Governo. Ne è emerso un parere molto netto. Il Cts ha ricordato che le scuole hanno un ruolo limitato nella trasmissione del virus. E ribadito – non è la prima volta che lo dice – che l’assenza prolungata da scuola può provocare conseguenze gravi nei ragazzi, per gli apprendimenti e per la sfera emotiva e relazionale. Queste valutazioni rappresentano una guida chiara che ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da fautrice delle lezioni online ad acerrima nemica della didattica a distanza. Luciasu facebook manda in pensione la dad. Ecco cosa scrive il Ministro dell’Istruzione. “Il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito, su richiesta del ministero della Salute, per esprimersi sul rientro in classe di studentesse e studenti delle scuole superiori, previsto dal Governo. Ne è emerso un parere molto netto. Il Cts ha ricordato che le scuole hanno un ruolo limitato nella trasmissione del virus. E ribadito – non è la prima volta che lo dice – che l’assenza prolungata da scuola puònei, per glie per la. Queste valutazioni rappresentano una guida chiara che ...

