Ultime Notizie Roma del 17-01-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 gennaio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno domenica 17 gennaio primo piano le scuole superiori possono tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75% Come previsto dal dpcm del 14 gennaio è il parere degli esperti del comitato tecnico-scientifico che si sono riuniti d’urgenza questa mattina dopo la richiesta del governo di un’indicazione sul ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori nel quale vanno Dunque riaperte sotto ancora gli esperti se qualche presidente di regione decide diversamente se ne assume la responsabilità in Veneto sono circa 200 le classi di elementari e medie sottoposte a quarantena per positività di uno o più denti dopo le vacanze di Natale facciamo del vaccino Il commissario per l’emergenza domenica Alcuni commenti è davvero sconsigliabile utilizzare un ...