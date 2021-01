Supercoppa, ancora un disastro per il Barcellona: Athletic campione, Messi espulso (Di lunedì 18 gennaio 2021) Rocambolesca sconfitta del Barcellona contro l’Athletic Club in Supercoppa di Spagna. Athletic Club eroico o Barcellona disastroso? L’edizione della Supercoppa di Spagna mantiene tutti incollati al televisore per un 3-2 in favore della squadra di Bilbao, che mette ancora una volta a nudo i momenti di difficoltà che vivono i blaugrana. Non si riesce a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Rocambolesca sconfitta delcontro l’Club indi Spagna.Club eroico oso? L’edizione delladi Spagna mantiene tutti incollati al televisore per un 3-2 in favore della squadra di Bilbao, che metteuna volta a nudo i momenti di difficoltà che vivono i blaugrana. Non si riesce a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

