Super Inter nel derby d' Italia | superata la Juve 2-0

(Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - Straordinaria prova di forza per l', che dopo il pareggio con la Roma e l'incredibile sconfitta con la Sampdoria, domina contro la Juve e s'impone neld'per 2-0. Decisive le reti di Vidal e Barella, che lanciano momentaneamente la squadra di Conte in vetta alla classifica alla pari del Milan, impegnato domani sera nella trasferta di Cagliari. Pesante passo indietro rispetto alle ultime uscite, invece, per i bianconeri di Pirlo che restano al quinto posto alle spalle di Napoli e Roma. Neanche un quarto d'ora sul cronometro e alla prima vera fiammata del match i nerazzurri la sbloccano con il grande ex di turno: la firma è proprio quella di Arturo Vidal, che stacca alla perfezione di testa sul cross di Barella, lasciando di sasso un'impotente Szczesny. Appena un minuto prima, dall'altra parte, era stato ...