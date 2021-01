Sestriere, festa in discoteca annunciata su Facebook: 4 ore di assembramento, intervengono carabinieri (Di domenica 17 gennaio 2021) annunciata su Facebook, la festa in discoteca a Sestriere non ha avuto l’esito sperato. L’intervento delle forze dell’ordine ha infatti interrotto il divertimento che si stava consumando nel totale disinteresse delle norme anti Covid. È successo nel pomeriggio di ieri, sabato 16 gennaio, nella nota discoteca Tabata della celebre località sciistica del Torinese. Decine i giovani che avevano accolto l’invito trasmesso a mezzo Facebook, con tanto di rassicurazione – rigorosamente venuta meno – sul rispetto del protocollo. Leggi anche >> 17 gennaio nuove zone, scattano le misure: sì a spostamenti seconde case fuori regione Sestriere, festa in discoteca senza misure anti contagio: carabinieri ... Leggi su urbanpost (Di domenica 17 gennaio 2021)su, lainnon ha avuto l’esito sperato. L’intervento delle forze dell’ordine ha infatti interrotto il divertimento che si stava consumando nel totale disinteresse delle norme anti Covid. È successo nel pomeriggio di ieri, sabato 16 gennaio, nella notaTabata della celebre località sciistica del Torinese. Decine i giovani che avevano accolto l’invito trasmesso a mezzo, con tanto di rassicurazione – rigorosamente venuta meno – sul rispetto del protocollo. Leggi anche >> 17 gennaio nuove zone, scattano le misure: sì a spostamenti seconde case fuori regioneinsenza misure anti contagio:...

