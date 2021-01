Scuola, il Cts: via libera al rientro in aula degli studenti delle superiori. “Le Regioni che li tengono a casa se ne assumono responsabilità” (Di domenica 17 gennaio 2021) Gli studenti delle scuole superiori possono tornare in classe in base alle regole previste dall’ultimo dpcm, cioè fino al 75% delle presenze nelle zone gialle e arancioni. È questo il parere degli esperti del Comitato tecnico scientifico che si sono riuniti d’urgenza in mattinata su richiesta del governo per affrontare, ancora una volta, il nodo della riapertura della Scuola. Lunedì, infatti, seppure alternati per rispettare la riduzione delle presenze, dovrebbero tornare in classe circa 650mila studenti delle superiori (agli oltre 800mila inizialmente previsti vanno sottratti quelli della Puglia che ha rinviato l’apertura di un’altra settimana). Ma tra ordinanze delle Regioni, ricorsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Gliscuolepossono tornare in classe in base alle regole previste dall’ultimo dpcm, cioè fino al 75%presenze nelle zone gialle e arancioni. È questo il parereesperti del Comitato tecnico scientifico che si sono riuniti d’urgenza in mattinata su richiesta del governo per affrontare, ancora una volta, il nodo della riapertura della. Lunedì, infatti, seppure alternati per rispettare la riduzionepresenze, dovrebbero tornare in classe circa 650mila(agli oltre 800mila inizialmente previsti vanno sottratti quelli della Puglia che ha rinviato l’apertura di un’altra settimana). Ma tra ordinanze, ricorsi ...

Mentre le Regioni continuano ad andare in ordine sparso sul ritorno in classe, anche a fronte di un'allerta nelle aree dove la curva dei contagi ha visto una nuova impennata, il Cts ha chiarito che le ...

(ANSA) – ROMA, 17 GEN – Le scuole superiori possono tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75% come previsto dal Dpcm del 14 gennaio. È questo, secondo quanto si apprende, il parere degli ...

Mentre le Regioni continuano ad andare in ordine sparso sul ritorno in classe, anche a fronte di un'allerta nelle aree dove la curva dei contagi ha visto una nuova impennata, il Cts ha chiarito che le scuole superiori possono tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75% come previsto dal Dpcm del 14 gennaio.