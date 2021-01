Qui Juventus, sono 23 in convocati da Pirlo in vista del match contro l’Inter (Di domenica 17 gennaio 2021) I convocati di Pirlo per Inter-Juventus Questa la Juventus affronterà l’Inter allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella diciottesima giornata della Serie A 2020/2021. In vista della trasferta meneghina, Andrea Pirlo ha diramato l’elenco dei convocati, composto da 23 giocatori. Da segnalare le assenze di Dybala, De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Garofani, Buffon DIFENSORI: Chiellini, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, F. Ranocchia ATTACCANTI: Ronaldo Morata L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) Idiper Inter-Questa laaffronteràallo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella diciottesima giornata della Serie A 2020/2021. Indella trasferta meneghina, Andreaha diramato l’elenco dei, composto da 23 giocatori. Da segnalare le assenze di Dybala, De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Garofani, Buffon DIFENSORI: Chiellini, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, F. Ranocchia ATTACCANTI: Ronaldo Morata L'articolo proviene da intermagazine.

