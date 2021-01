Porto, nave a motori accesi: continua l’inquinamento (VIDEO) (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La segnalazione, con tanto di foto e VIDEO, mostra una piccola nave emettere grigiastri fumi. Evidenza dello stazionamento all’ormeggio in banchina con motore acceso. Da quanto si apprende, la scena si sarebbe vista per tutta la mattina di domenica 17 gennaio. Essa mostra, plasticamente, quanto in realtà il problema dell’inquinamento del Porto di Salerno non sia risolto. Fumi che, a seconda dei venti, invade il capoluogo, Vietri su Mare e gli altri Comuni della Costiera fino ad arrivare a lambire, nell’entroterra, Cava de’ Tirreni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La segnalazione, con tanto di foto e, mostra una piccolaemettere grigiastri fumi. Evidenza dello stazionamento all’ormeggio in banchina con motore acceso. Da quanto si apprende, la scena si sarebbe vista per tutta la mattina di domenica 17 gennaio. Essa mostra, plasticamente, quanto in realtà il problema deldeldi Salerno non sia risolto. Fumi che, a seconda dei venti, invade il capoluogo, Vietri su Mare e gli altri Comuni della Costiera fino ad arrivare a lambire, nell’entroterra, Cava de’ Tirreni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

