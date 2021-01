Polizia Locale, in questo fine settimana oltre 60 le irregolarità contestate per assembramenti (Di domenica 17 gennaio 2021) CRONACA DI ROMA – . Sanzioni anche per una palestra in attività presso una terrazza di un albergo e chiusura di un minimarket a Termini Proseguono i controlli sul rispetto delle norme a tutela della salute pubblica da parte della Polizia Locale, con oltre 60 illeciti contestati solo in questo fine settimana. Piazza, Bologna, Trastevere, San Lorenzo, Testaccio, Monti, sono alcune delle zone in cui si è registrato il maggior numero di interventi per il rispetto delle disposizioni a contrasto della diffusione del Covid-19. In diversi casi, sia venerdì che sabato, gli agenti hanno dovuto isolare alcune aree per allontanare il gran numero di persone presenti, tra cui piazza Madonna de Monti, piazza San Callisto, piazza dell’Immacolata e piazza Bologna. In totale oltre 60 le ... Leggi su romadailynews (Di domenica 17 gennaio 2021) CRONACA DI ROMA – . Sanzioni anche per una palestra in attività presso una terrazza di un albergo e chiusura di un minimarket a Termini Proseguono i controlli sul rispetto delle norme a tutela della salute pubblica da parte della, con60 illeciti contestati solo in. Piazza, Bologna, Trastevere, San Lorenzo, Testaccio, Monti, sono alcune delle zone in cui si è registrato il maggior numero di interventi per il rispetto delle disposizioni a contrasto della diffusione del Covid-19. In diversi casi, sia venerdì che sabato, gli agenti hanno dovuto isolare alcune aree per allontanare il gran numero di persone presenti, tra cui piazza Madonna de Monti, piazza San Callisto, piazza dell’Immacolata e piazza Bologna. In totale60 le ...

«Le numerose verifiche – spiega Lazzaro Fontana, comandante della polizia locale – erano mirate a contrastare l’iniziativa #IoApro1501». Assieme alla polizia locale dell’Unione Colline ...

