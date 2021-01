Nicola Zingaretti a Live non è la D'Urso:'Renzi, la porta è aperta ma...', poi l'annuncio: 'Lunedì vaccineremo Sami Modiano' (Di domenica 17 gennaio 2021) Nicola Zingaretti a Live non è la D'Urso: 'Renzi, la porta è aperta ma...', poi l'annuncio: 'Lunedì vaccineremo Sami Modiano'. La apre la prima puntata del 2021 del talk domenicale di . Il Segretario ... Leggi su leggo (Di domenica 17 gennaio 2021)non è la D': ', lama...', poi l': ''. La apre la prima puntata del 2021 del talk domenicale di . Il Segretario ...

vipdietroloshow : Stasera a Live non è la D'Urso Nicola Zingaretti!! #LiveNoneLadUrso #nicolazingaretti #barbaradurso #lazio #PD… - _pierini_ : Sotto a un post in cui Nicola Zingaretti annuncia il vaccino a Sami Modiano, sopravvissuto al campo di sterminio di… - IdaDiGrazia : #noneladurso Nicola #Zingaretti a Live non è la D'Urso: «#Renzi, la porta è aperta ma...», poi l'annuncio: «Lunedì… - leggoit : Nicola Zingaretti a Live non è la D'Urso:«Renzi, la porta è aperta ma...», poi l'annuncio: «Lunedì vaccineremo Sami… - zazoomblog : Barbara DUrso stasera su Canale 5 con Live Non è la DUrso: ospiti Nicola Zingaretti e Sandra Milo - #Barbara… -