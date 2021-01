MotoGP: restano gravi le condizioni di Fausto Gresini (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono sempre gravi le condizioni di Fausto Gresini, ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell 'ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna. Altri organi non danneggiati 'Le ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono sempreledi, ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell 'ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna. Altri organi non danneggiati 'Le ...

Dopo l'infortunio di Marc Marquez nella prima gara del 2020, che lo ha tenuto fuori per il resto della stagione, la classe MotoGP ha subito una vera e propria mutazione.

Danilo Petrucci si allena con il cross nelle Marche, primi test MotoGP in Qatar

E' tornato in pista Danilo Petrucci, ma quella in questione è la pista di motocross di Grottazolina, a Ponzano di Fermo, nelle Marche. Un modo per allenarsi e dare sfogo alla passione per il fuoristra ...

