Milan | allarme Calhanoglu | non si allena da due giorni

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 gennaio 2021) Ilattende di conoscere le reali condizioni di Hakan. Un tampone dall’esito interpretabile potrebbe essere la causa della sua assenza Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, è probabile che ieri Hakannon abbia partecipato alla seduta d’mento a causa dell’esito di un tampone. La società rossonera sta mantenendo il massimo riservo sulla vicenda ma il quotidiano riferisce che i rossoneri stanno prendendo tutte le precauzioni necessarie dopo un tampone dall’esito interpretabile e in attesa di risposte definitive. Il turco in queste ore si sottoporrà ad un nuovo tampone: se risulterà negativo tornerà immediatamente a disposizione di Stefano Pioli per la gara contro il Cagliari, in caso contrario ilattiverà tutte le procedure previste dal protocollo. Leggi ...