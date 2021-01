Matilde Brandi e l’amaro sfogo sul suo ex compagno: «Se fossi in lui mi vergognerei!» (Di domenica 17 gennaio 2021) Matilde Brandi è passata così dai contrasti con i suoi coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip 5 a quelli in famiglia. La showgirl e suo compagno Marco Costantini non stanno attraversando un bel periodo. La famosa ballerina, attraverso un lungo sfogo su Instagram, ha parlato della fine della sua relazione di oltre 17 anni con il padre delle sue figlie. La loro crisi, iniziata già durante l’estate appena trascorsa, sarebbe nata dal fatto che Marco non avrebbe gradito la sua partecipazione al GF Vip. Matilde Brandi però ha rivelato anche di una nuova relazione del suo ormai ex compagno con una donna, la cui identità al momento resta avvolta nel mistero. Leggi anche –> Gfvip Matilde Brandi furiosa contro Tommaso Zorzi: «Basta! ... Leggi su urbanpost (Di domenica 17 gennaio 2021)è passata così dai contrasti con i suoi coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip 5 a quelli in famiglia. La showgirl e suoMarco Costantini non stanno attraversando un bel periodo. La famosa ballerina, attraverso un lungosu Instagram, ha parlato della fine della sua relazione di oltre 17 anni con il padre delle sue figlie. La loro crisi, iniziata già durante l’estate appena trascorsa, sarebbe nata dal fatto che Marco non avrebbe gradito la sua partecipazione al GF Vip.però ha rivelato anche di una nuova relazione del suo ormai excon una donna, la cui identità al momento resta avvolta nel mistero. Leggi anche –> Gfvipfuriosa contro Tommaso Zorzi: «Basta! ...

