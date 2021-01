Lockdown | protesta con 11 arresti in Gran Bretagna | scontri in Francia

repubblica : Coronavirus nel mondo: scontri a Birmingham alla protesta contro il lockdown. L'Austria prolunga le chiusure - globenoteslive : Coronavirus nel mondo: scontri a Birmingham alla protesta contro il lockdown. L'Austria prolunga le chiusure… - RedazioneLaNews : Coronavirus nel mondo: scontri a Birmingham alla protesta contro il lockdown. L'Austria prolunga le chiusure - cesarebrogi1 : Coronavirus nel mondo: scontri a Birmingham alla protesta contro il lockdown. L'Austria prolunga le… - abboapk : Coronavirus nel mondo: scontri a Birmingham alla protesta contro il lockdown. L'Austria prolunga le… -

L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha ...Alcune centinaia di manifestanti contrari alle restrizioni anti lockdown per il contenimento ... e seguaci delle teorie cospirative. Proteste anche in Austria: a Vienna diecimila persone in ...