LIVE Speed skating, Europei 2021 in DIRETTA: de Jong oro nell’Allround femminile, Roest vince tra gli uomini! (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della seconda giornata – Il riepilogo della prima giornata 15:10 Questa la classifica dell’Allround: Patrick Roest (NED) 147.745 Marcel Bosker (NED) 149.806 (+41.22) Sverre Lunde Pedersen (NOR) 149.828 (+41.66) Nils van der Poel (SWE) 150.166 (+48.42) Hallgeir Engebraten (NOR) 150.172 (48.54) 15:06 Patrick Roest è Campione d’Europa! Il Norvegese arriva la traguardo con il crono di 13’03”09 e infligge più di 40 secondi al secondo, che è proprio il compagno di squadra Marcel Bosker, il terzo gradino del podio va invece al norvegese Sverre Lunde Pedersen! 15:04 A 4 giri dalla fine l’oro è già al collo di Patrick Roest, sfida interessante invece per l’argento tra Bosker e Pedersen, i due sono praticamente a pari merito. 15:02 Patrick ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della seconda giornata – Il riepilogo della prima giornata 15:10 Questa la classifica dell’Allround: Patrick(NED) 147.745 Marcel Bosker (NED) 149.806 (+41.22) Sverre Lunde Pedersen (NOR) 149.828 (+41.66) Nils van der Poel (SWE) 150.166 (+48.42) Hallgeir Engebraten (NOR) 150.172 (48.54) 15:06 Patrickè Campione d’Europa! Il Norvegese arriva la traguardo con il crono di 13’03”09 e infligge più di 40 secondi al secondo, che è proprio il compagno di squadra Marcel Bosker, il terzo gradino del podio va invece al norvegese Sverre Lunde Pedersen! 15:04 A 4 giri dalla fine l’oro è già al collo di Patrick, sfida interessante invece per l’argento tra Bosker e Pedersen, i due sono praticamente a pari merito. 15:02 Patrick ...

zazoomblog : LIVE Speed skating Europei 2021 in DIRETTA: Lollobrigida e Giovannini si giocano la top10 - #Speed #skating… - Speedliveit : FINISCE PRIMA DEL PREVISTO LA 24H DI DUBAI PER MATTEO CAIROLI - Speedliveit : MOVISPORT AVVIA BENE IL 2021: ALLA #Dakar2021 CESARE ZACCHETTI PRIMO ITALIANO IN MOTO - Speedliveit : 1° RALLY TERRA VALLE DEL TEVERE: PRONTO IL PROGRAMMA DEFINITIVO - Speedliveit : FINISCE PRIMA DEL PREVISTO LA 24H DI #Dubai24 PER MATTEO CAIROLI -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Speed LIVE Speed skating, Europei 2021 in DIRETTA: de Jong oro nell'Allround femminile, Roest vince tra gli uomini! OA Sport Plants vs. Zombies La Battaglia di Neighborville è in arrivo su Nintendo Switch?

Secondo un noto rivenditori, Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville starebbe per arrivare su Nintendo Switch.

LIVE Speed skating, Europei 2021 in DIRETTA: Lollobrigida e Giovannini si giocano la top10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della seconda giornata - Il riepilogo della prima giornata Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2021 d ...

Secondo un noto rivenditori, Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville starebbe per arrivare su Nintendo Switch.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della seconda giornata - Il riepilogo della prima giornata Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2021 d ...