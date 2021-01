LIVE Speed skating, Europei 2021 in DIRETTA: Antoinette de Jong oro nell’Allround femminile (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della seconda giornata – Il riepilogo della prima giornata 13.50 Fra poco i 10000 metri maschili che chiuderanno l’Allround. 13.45 Questa la classifica finale dell’Allround femminile: Antoinette de Jong (NED) 159.303 Irene Schouten (NED) 160.056 (+7.53) Martina Sablikova (CZE) 160.320 (+10.17) Natalia Voronina (RUS) 161.300 (+19.97) Joy Beune (NED) 161.619 (+23.16) 13.40 Antoinette de Jong è la campionessa europea! All’olandese basta il terzo posto nei 5000 metri. Argento per Schouten che grazie a un gran finale è riuscita a difendersi dal ritorno prepotente di Sablikova. La veterana ceca conquista una splendida medaglia di bronzo in rimonta. 13.38 Sta accelerando il ritmo in questo finale Schouten per evitare ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della seconda giornata – Il riepilogo della prima giornata 13.50 Fra poco i 10000 metri maschili che chiuderanno l’Allround. 13.45 Questa la classifica finale dell’Allroundde(NED) 159.303 Irene Schouten (NED) 160.056 (+7.53) Martina Sablikova (CZE) 160.320 (+10.17) Natalia Voronina (RUS) 161.300 (+19.97) Joy Beune (NED) 161.619 (+23.16) 13.40deè la campionessa europea! All’olandese basta il terzo posto nei 5000 metri. Argento per Schouten che grazie a un gran finale è riuscita a difendersi dal ritorno prepotente di Sablikova. La veterana ceca conquista una splendida medaglia di bronzo in rimonta. 13.38 Sta accelerando il ritmo in questo finale Schouten per evitare ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2021 d ...

