Il Comune di Napoli affronta finalmente il problema degli alberi ed esternalizza la loro manutenzione

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 17 gennaio 2021) Ildimettemano alla questione dellain città. Quegliche spesso sono stati dei killer. Che spesso, in giornate di forte vento, hanno spinto il sindaco de Magistris a chiudere parchi, cimiteri e, soprattutto, scuole, per il pericolo che un albero potesse travolgere qualcuno ed ucciderlo, come è accaduto già. Come è accaduto anche per i cornicioni dei palazzi pericolanti. Grazie ai finanziamenti per il verde ricevuti dalla Città metropolitana, scrive il Corriere del Mezzogioeno, il servizio Verde deldiha indetto una gara per assegnare ladi alto fusto per un anno. Il valore del bando è ...