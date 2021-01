Governo: Zingaretti, 'appello trasparente a liberali, democratici, europeisti in Parlamento' (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen (Adnkronos) - Il Pd fa "un appello alle sensibilità liberali, democratiche e europeiste" in vista del passaggio del premier Conte in Parlamento. Lo ha spiegato Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd parlando di una "richiesta di assumersi le proprire responsabilità nell'interesse dell'Italia". "Ci sono in Parlamento sensibilità democratiche, liberali, europeiste che possono unirsi e convergere con questo spirito, alla luce del sole e trasparente, vedremo quale sarà l'esito", ha spiegato il leader del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen (Adnkronos) - Il Pd fa "unalle sensibilità, democratiche e europeiste" in vista del passaggio del premier Conte in. Lo ha spiegato Nicolaalla Direzione del Pd parlando di una "richiesta di assumersi le proprire responsabilità nell'interesse dell'Italia". "Ci sono insensibilità democratiche,, europeiste che possono unirsi e convergere con questo spirito, alla luce del sole e, vedremo quale sarà l'esito", ha spiegato il leader del Pd.

