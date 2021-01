(Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - Sullaal ministro Alfonso, nel mirino delle opposizioni nel febbraio dello scorso anno, "mi stole"."lo conosco da tempo, da quando si candidò a sindaco contro di me a Firenze, io vinsi lui prese il 2%, ma queste son sottigliezze". Lo dice Matteo, ospite di Non è l'Arena su LA7.

Capezzone : Spoiler dello storytelling di Palazzo Chigi: accendere i riflettori sull’umiliazione numerica da infliggere a Renzi… - fattoquotidiano : Crisi di governo, parla l’ex “responsabile” Scilipoti: “Renzi si sosteneva con Alfano e Verdini. Perché fare le ver… - LegaSalvini : ?? CONTE RISCHIA TIUTTO: NESSUNA RICUCITURA CON RENZI, ANDRÀ AVANTI ANCHE COME GOVERNO DI MINORANZA ?? (Ma Mattare… - TV7Benevento : Governo: Renzi, 'i numeri non ci sono'... - Politicaebasta : RT @nonelarena: #Nonelarena #GOVERNO #Renzi: 'Fiducia a #Bonafede? Mi sto ancora mangiando le mani'. @matteorenzi #MatteoRenzi #Giletti #La… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Renzi

Andrebbe riconosciuto a Renzi perlomeno la iniziativa per modificare la struttura piramidale prevista per la gestione del Recovery fund:300 esperti, manager dei monopoli statali e Conte al vertice. (L ...Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Non si può dire no al Mes davanti a un'emergenza così, per un'impuntatura," e causare "un danno da 564 milioni da giugno". Lo dice Matteo Renzi, ospite di 'Non è l'arena' ...