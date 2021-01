Giuntoli: «La rosa è all’altezza dei nostri obiettivi, vogliamo tornare in Champions» (Di domenica 17 gennaio 2021) Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Fiorentina: queste le parole del ds azzurro Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Fiorentina. Queste le parole del ds azzurro. RUIZ – «E’ una situazione che stanno vivendo tutte le squadre, noi compresi. Non siamo rimasti contenti, ma è una cosa che va accettata». RINNOVO GATTUSO – «Rino ha una gestione classica, bastone e carota. E’ molto esigente con se stesso e quindi anche con la squadra. Non mi stupiscono i suoi atteggiamenti, a volte duri, a volte morbidi. Fa parte del suo modo d’essere». obiettivi – «La rosa è all’altezza dei nostri obiettivi. vogliamo tornare in Champions, ma siamo tutti lì. E’ ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Cristianoha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Fiorentina: queste le parole del ds azzurro Cristianoha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Fiorentina. Queste le parole del ds azzurro. RUIZ – «E’ una situazione che stanno vivendo tutte le squadre, noi compresi. Non siamo rimasti contenti, ma è una cosa che va accettata». RINNOVO GATTUSO – «Rino ha una gestione classica, bastone e carota. E’ molto esigente con se stesso e quindi anche con la squadra. Non mi stupiscono i suoi atteggiamenti, a volte duri, a volte morbidi. Fa parte del suo modo d’essere».– «Ladeiin, ma siamo tutti lì. E’ ...

