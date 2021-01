Francia: la scomparsa della studentessa Diary Sow è un giallo (Di domenica 17 gennaio 2021) Senegal in ansia: scomparsa in Francia da diversi giorni Diary Sow, la studentessa più brava del Paese. La polizia indaga, appello dello zio Di Diary Sow, brillante studentessa senegalese residente a Parigi, si sono perse le tracce dal 4 gennaio. La giovane, 20 anni appena compiuti, avrebbe dovuto tornare a scuola dopo la pausa natalizia… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 17 gennaio 2021) Senegal in ansia:inda diversi giorniSow, lapiù brava del Paese. La polizia indaga, appello dello zio DiSow, brillantesenegalese residente a Parigi, si sono perse le tracce dal 4 gennaio. La giovane, 20 anni appena compiuti, avrebbe dovuto tornare a scuola dopo la pausa natalizia… L'articolo Corriere Nazionale.

Marilenapas : RT @Agenzia_Dire: Che fine ha fatto Diary Sow? La studentessa numero 1 del #senegal è scomparsa da #Parigi - Agenzia_Dire : Che fine ha fatto Diary Sow? La studentessa numero 1 del #senegal è scomparsa da #Parigi - marid74509780 : RT @Open_gol: Miglior alunna dell’anno e un sostegno economico per studiare in uno dei licei più prestigiosi di Parigi. È dal 4 gennaio che… - Dome689 : RT @Open_gol: Miglior alunna dell’anno e un sostegno economico per studiare in uno dei licei più prestigiosi di Parigi. È dal 4 gennaio che… - votofinish : #Francia È scomparsa Marielle de Sarnez, presidente della Commissione Esteri dell'Assemblea Nazionale, deputata del… -