Fallisce test NASA su motori razzo SLS

(Di domenica 17 gennaio 2021) (Teleborsa) – IlSpace Launch System (SLS) dellaha acceso per la prima volta i suoi quattroprincipali allo Stennis Space Center vicino a Bay St. Louis in Mississippi, ma isi sono spenti dopo poco più di un minuto invece dei circa otto minuti previsti e che corrisponde al tempo necessario a raggiungere l’orbita. Ilè stato utile per raccogliere dati e “i team stanno valutando i dati sullo spegnimento anticipato del motore. L’SLS è parte integrante del programma Artemis della, che mira a riportare gli americani sulla superficie lunare nel 2024.

LaStampaTV : VIDEO | Fallisce il test il razzo più potente mai costruito dalla Nasa e che dovrà portare l'uomo di nuovo sulla Lu… - _AliveUniverse : Lo stadio principale del mega-razzo #SLS della #NASA ha fallito il test di prova, tenutosi presso il Centro Stennis… - zazoomblog : SLS fallisce il test di prova dei motori - #fallisce #prova #motori - Maxi062 : Cosa è successo, questa sera, durante il test dei motori del razzo #sls della @NASA ? Tutte, o quasi, le risposte q… -

Il test è stato utile per raccogliere dati e "i team stanno valutando i dati sullo spegnimento anticipato del motore. L'SLS è parte integrante del programma Artemis della Nasa, che mira a riportare ...