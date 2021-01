Emergenza Covid in casa Milan: Theo Hernandez e Calhanoglu positivi (Di domenica 17 gennaio 2021) Era già nell'aria visto che venerdì non si erano allenati entrambi, anche se tutto sembrava essere rientrato con la presenza di Theo Hernandez nell'allenamento di ieri. Oggi invece arriva la brutta ... Leggi su globalist (Di domenica 17 gennaio 2021) Era già nell'aria visto che venerdì non si erano allenati entrambi, anche se tutto sembrava essere rientrato con la presenza dinell'allenamento di ieri. Oggi invece arriva la brutta ...

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, Bezzini a Sarteano per lo screening "Territori Sicuri" Toscana Notizie Coronavirus Italia, bollettino di oggi. Contagi Covid: numeri del 16 gennaio

I nuovi casi sono 16.310 a fronte di oltre 260mila tamponi. I morti sono 475. Calano ricoveri e terapie intensive. Lombardia +2.134, Sicilia +1.954, Veneto +1.929, Emilia Romagna +1.674, Lazio +1.282 ...

Vaccino Pfizer, le regioni che ne avranno meno. Tagli a Toscana e Liguria, salva l'Umbria

Roma, 17 gennaio 2021 - La Pfizer ha ridotto le dosi di vaccino destinate all'Italia di quasi 165mila unità. Lo afferma in una nota l'ufficio stampa del commissario straordinario per l'emergenza Covid ...

