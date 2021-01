È morto Phil Spector, il produttore musicale fu interpretato da Al Pacino in un film (Di domenica 17 gennaio 2021) Phil Spector, famoso produttore musicale, è morto il 17 gennaio 2021 all'età di 81 anni mentre scontava una lunga pena carceraria per l'omicidio dell'attrice Lana Clarkson; sul grande schermo fu interpretato da Al Pacino. Phil Spector, famoso produttore musicale, è morto il 17 gennaio 2021 all'età di 81 anni mentre scontava una lunga pena carceraria. Stando a Variety, la dichiarazione ufficiale delle autorità competenti in California parla solo di "cause naturali", specificando che verrà fatta un'autopsia per determinare la ragione esatta del decesso di Spector, morto alle 18.35, ora locale (in Italia le 1.35 della notte tra sabato e domenica). Questo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 17 gennaio 2021), famoso, èil 17 gennaio 2021 all'età di 81 anni mentre scontava una lunga pena carceraria per l'omicidio dell'attrice Lana Clarkson; sul grande schermo fuda Al, famoso, èil 17 gennaio 2021 all'età di 81 anni mentre scontava una lunga pena carceraria. Stando a Variety, la dichiarazione ufficiale delle autorità competenti in California parla solo di "cause naturali", specificando che verrà fatta un'autopsia per determinare la ragione esatta del decesso dialle 18.35, ora locale (in Italia le 1.35 della notte tra sabato e domenica). Questo ...

