Da 10 anni la Figc non paga l'Imu su Coverciano, deve al Comune di Firenze un milione di euro (Di domenica 17 gennaio 2021) Da dieci anni la Figc non paga l'Imu sul centro di Coverciano. deve un milione di euro al Comune di Firenze. Lo scrive Il Fatto Quotidiano, dando qualche anticipazione sul servizio di Report che si occupa della questione e che andrà in onda domani sera su Rai3. "È dal 2007 che il Comune notifica inutilmente avvisi e accertamenti per la quota di Imu, che nelle ultime annualità contestate ammonta a circa 120 mila euro. La Federazione si considera esente: è un'associazione privata, che però svolge un'importante funzione pubblica, promuove il movimento. A Coverciano si fa solo sport, niente fini di lucro, quindi niente Imu. C'è un problema, però. Il centro non è di ...

