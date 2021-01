Calciomercato – Kevin Malcuit vicinissimo ad una squadra di serie A. I dettagli (Di domenica 17 gennaio 2021) Kevin Malcuit potrebbe vestire la maglia del Parma Il Parma è in cerca di un terzino destro. L’idea di portare Kevin Malcuit in Emilia diventa sempre più … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 17 gennaio 2021)potrebbe vestire la maglia del Parma Il Parma è in cerca di un terzino destro. L’idea di portarein Emilia diventa sempre più … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Kevin Serie A calciomercato. Kevin Strootman è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa Tuttocampo SKY - Benatia torna in Italia, c'è l'accordo! Mandzukic-Milan: domani le visite mediche

Dopo Kevin Strootman, che stasera ha esordito con la maglia del Genoa, un altro giocatore passato da Roma è pronto a tornare in Italia. Secondo quanto riferisce SKY Sport si tratta di Mehdi Benatia, ...

Atalanta-Genoa 0-0: Gasperini sbatte sul muro di Ballardini. Esordio per Strootman

Per questa piccola impresa Ballardini ha schierato subito titolare il nuovo acquisto Kevin Strootman, l'ex Roma che da giovedì ... Al 19' Zapata è l'ultimo a toccare la palla sugli sviluppi di un ...

