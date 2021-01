Brian May: il miglior assolo di tutti i tempi (Di domenica 17 gennaio 2021) L’assolo di Bohemian Rhapsody è il migliore di tutti i tempi. I lettori di Total Guitar hanno votato. E così ora i Queen hanno due primati di cui andare fieri: la loro Bohemian Rhapsody è la più ascoltata del 20° secolo e l’assolo di Brian May è il più apprezzato. Chi è Brian May? Brian May è il chitarrista dei Queen, band britannica nata negli anni ’70. La leggenda narra che, all’età di 16 anni, il padre di Brian lo aiutò a costruire la leggendaria Red Special. Usando il legno di un architrave e la cornice in mogano di un vecchio caminetto, il futuro “Queen” creò la sua prima chitarra. Da allora la Red Special e Brian May formano un corpo unico. Lo strumento è un prolungamento del chitarrista, una voce che ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 17 gennaio 2021) L’di Bohemian Rhapsody è ile di. I lettori di Total Guitar hanno votato. E così ora i Queen hanno due primati di cui andare fieri: la loro Bohemian Rhapsody è la più ascoltata del 20° secolo e l’diMay è il più apprezzato. Chi èMay?May è il chitarrista dei Queen, band britannica nata negli anni ’70. La leggenda narra che, all’età di 16 anni, il padre dilo aiutò a costruire la leggendaria Red Special. Usando il legno di un architrave e la cornice in mogano di un vecchio caminetto, il futuro “Queen” creò la sua prima chitarra. Da allora la Red Special eMay formano un corpo unico. Lo strumento è un prolungamento del chitarrista, una voce che ...

rrumjne : RT @CABRERA78s: vi rendete conto che brian may letteralmente una leggenda vivente riceve un riconoscimento come “greatest guitar solo of al… - saraalbaPayne : RT @CABRERA78s: vi rendete conto che brian may letteralmente una leggenda vivente riceve un riconoscimento come “greatest guitar solo of al… - Lorychan_95 : RT @CABRERA78s: vi rendete conto che brian may letteralmente una leggenda vivente riceve un riconoscimento come “greatest guitar solo of al… - silvytaurie : RT @CABRERA78s: vi rendete conto che brian may letteralmente una leggenda vivente riceve un riconoscimento come “greatest guitar solo of al… - loukisstab : RT @CABRERA78s: vi rendete conto che brian may letteralmente una leggenda vivente riceve un riconoscimento come “greatest guitar solo of al… -

Ultime Notizie dalla rete : Brian May Brian May dei Queen lancia un profumo per proteggere la fauna selvatica R101 Brian May dei Queen lancia un profumo per proteggere la fauna selvatica

Lo storico chitarrista dei Queen, Brian May, da sempre attento alle tematiche ambientali e al destino della fauna selvatica, ha deciso di offrire il proprio contributo alla salvaguardia degli animali ...

Brian May e il suo profumo a fin di bene

Tutte le star ormai firmano col proprio nome una fragranza di successo. Ma quella del musicista dei Queen è davvero diversa da tutte le altre. Ecco perché ...

Lo storico chitarrista dei Queen, Brian May, da sempre attento alle tematiche ambientali e al destino della fauna selvatica, ha deciso di offrire il proprio contributo alla salvaguardia degli animali ...Tutte le star ormai firmano col proprio nome una fragranza di successo. Ma quella del musicista dei Queen è davvero diversa da tutte le altre. Ecco perché ...