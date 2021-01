Basaksehir-Sivasspor, pari fantasma in Turchia: ondata di gelo e nevicata abbondante, ospiti “invisibili” (Di domenica 17 gennaio 2021) Non smette di essere protagonista nel panorama mondiale calcistico l'?stanbul Ba?ak?ehir.Champions League, follia in PSG-Istanbul Basaksehir: il quarto uomo accusato di frasi razziste e partita interrottaQuesta volta lo scenario non è quello della Champions League, bensì la Süper Lig, ovvero la prima divisione del campionato turco. Il motivo? L'ondata di gelo che si è abbattuta su tutta l'Europa ed in particolare in quel di Madrid, con il conseguente rinvio di una partita dell'Atletico del Cholo Simeone, è arrivata anche in Medio Oriente.Liga, l’Atletico Madrid supera il Siviglia: colchoneros sempre più primi, insegue il Real Madrid. La classifica aggiornataTuttavia - nonostante la fitta neve abbattutasi sul terreno di gioco, rendendolo del tutto impraticabile - la gara tra il Sivasspor e Besaksehir si è giocata ... Leggi su mediagol (Di domenica 17 gennaio 2021) Non smette di essere protagonista nel panorama mondiale calcistico l'?stanbul Ba?ak?ehir.Champions League, follia in PSG-Istanbul: il quarto uomo accusato di frasi razziste e partita interrottaQuesta volta lo scenario non è quello della Champions League, bensì la Süper Lig, ovvero la prima divisione del campionato turco. Il motivo? L'diche si è abbattuta su tutta l'Europa ed in particolare in quel di Madrid, con il conseguente rinvio di una partita dell'Atletico del Cholo Simeone, è arrivata anche in Medio Oriente.Liga, l’Atletico Madrid supera il Siviglia: colchoneros sempre più primi, insegue il Real Madrid. La classifica aggiornataTuttavia - nonostante la fitta neve abbattutasi sul terreno di gioco, rendendolo del tutto impraticabile - la gara tra ile Besaksehir si è giocata ...

