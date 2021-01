Alpine con Lotus guarda alla Formula E (Di domenica 17 gennaio 2021) La Gen3 è pronta a rivoluzionare ancora una volta le carte in tavola della Formula E. Dopo gli abbandoni di BMW ed Audi, McLaren si è assicurata un posto nel campionato elettrico per il 2022-23, ma anche un altro team attualmente in Formula 1 sta considerando questa opzione. Si tratta del team Alpine che sta valutando una collaborazione per l’ingresso in Formula E con la Lotus. I programmi di Alpine con Lotus in Formula E al momento sono in fase di studio In questo week-end la Season 7 della Formula E sarebbe dovuta iniziare con i due ePrix di Santiago del Chile, ma sono stati rinviati a causa della diffusione del nuovo ceppo del COVID-19 identificato nel Regno Unito. L’inizio di stagione è quindi al momento rimandato al 26-27 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) La Gen3 è pronta a rivoluzionare ancora una volta le carte in tavola dellaE. Dopo gli abbandoni di BMW ed Audi, McLaren si è assicurata un posto nel campionato elettrico per il 2022-23, ma anche un altro team attualmente in1 sta considerando questa opzione. Si tratta del teamche sta valutando una collaborazione per l’ingresso inE con la. I programmi diconinE al momento sono in fase di studio In questo week-end la Season 7 dellaE sarebbe dovuta iniziare con i due ePrix di Santiago del Chile, ma sono stati rinviati a causa della diffusione del nuovo ceppo del COVID-19 identificato nel Regno Unito. L’inizio di stagione è quindi al momento rimandato al 26-27 ...

Il Team Alpine F1 ufficializza l'arrivo dell'ex manager MotoGP Davide Brivio. L'ex Suzuki ricoprirà la carica di Racing Director nella stagione 2021. Davide Brivio entra ufficialmente a far parte del ...

Alpine ha ufficializzato il ruolo di Davide Brivio nella scuderia ... Manca ora solo un tassello nella nuova struttura dell'ex team Renault, il team principal. Con tutta probabilità, la carica sarà ...

