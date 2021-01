Vertice del centrodestra. “Se non hanno i numeri, basta giochetti. Abbiamo una squadra alternativa” (Di sabato 16 gennaio 2021) “Spero che arrivi presto il voto in aula lunedì e martedì. Se Conte ha i numeri, torniamo a occuparci di cose serie. Ma se da mercoledì non hanno i numeri, noi siamo pronti a prenderci le nostre responsabilità. E e stiamo già ragionando di progetto e squadra alternativi a questa sinistra per rimettere al centro lo sviluppo e la crescita“. Così Matteo Salvini, al termine del Vertice del centrodestra a Milano per fare il punto sulla crisi di governo. centrodestra compatto: Abbiamo una squadra alternativa All’incontro erano presenti oltre al leader leghista, Tajani, Toti e Lupi. In collegamento via zoom Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Lorenzo Cesa. Che ha freddato i retroscenisti smentendo qualsiasi ipotesi di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 gennaio 2021) “Spero che arrivi presto il voto in aula lunedì e martedì. Se Conte ha i, torniamo a occuparci di cose serie. Ma se da mercoledì non, noi siamo pronti a prenderci le nostre responsabilità. E e stiamo già ragionando di progetto ealternativi a questa sinistra per rimettere al centro lo sviluppo e la crescita“. Così Matteo Salvini, al termine deldela Milano per fare il punto sulla crisi di governo.compatto:unaAll’incontro erano presenti oltre al leader leghista, Tajani, Toti e Lupi. In collegamento via zoom Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Lorenzo Cesa. Che ha freddato i retroscenisti smentendo qualsiasi ipotesi di ...

_Carabinieri_ : Cerimonia di avvicendamento al vertice dell'Arma: il Comandante Generale cedente, Gen. C. A. Giovanni Nistri, accom… - berlusconi : Ho partecipato in videoconferenza al vertice del centrodestra. La nostra coalizione è unita e compatta mentre la si… - _Carabinieri_ : Il discorso di insediamento del #GenLuzi al vertice istituzionale: 'Penso ad un’Arma, sintesi di cultura, storia e… - SecolodItalia1 : Vertice del centrodestra. “Se non hanno i numeri, basta giochetti. Abbiamo una squadra alternativa”… - HuffPostItalia : Berlusconi al vertice del centrodestra: 'Noi compatti, dalla sinistra spettacolo deludente' -