Ue: Gentiloni, 'se Next Generation Eu funzionerà si potrà riproporre' (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Se l'operazione di Next Generation Eu funzionerà potrebbe anche essere ripetuta. Magari su obiettivi diversi e forme diverse. Se non funzionerà sarà molto difficile riproporla". Ad affermarlo è il Commissione Ue all'Economia, Paolo Gentiloni intervenendo all'appuntamento online del festival di Internazionale a Ferrara organizzato dal settimanale 'Internazionale'. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Se l'operazione diEupotrebbe anche essere ripetuta. Magari su obiettivi diversi e forme diverse. Se nonsarà molto difficile riproporla". Ad affermarlo è il Commissione Ue all'Economia, Paolointervenendo all'appuntamento online del festival di Internazionale a Ferrara organizzato dal settimanale 'Internazionale'.

TV7Benevento : Ue: Gentiloni, 'se Next Generation Eu funzionerà si potrà riproporre'... - marioricciard18 : RT @emanuelefelice2: Paolo Gentiloni: 'Se il Next Generation funzionerà potrebbe anche essere ripetuto. Magari su obiettivi diversi e forme… - PazzoPerDomani : RT @emanuelefelice2: Paolo Gentiloni: 'Se il Next Generation funzionerà potrebbe anche essere ripetuto. Magari su obiettivi diversi e forme… - emanuelefelice2 : Paolo Gentiloni: 'Se il Next Generation funzionerà potrebbe anche essere ripetuto. Magari su obiettivi diversi e fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gentiloni Next Ue: Gentiloni, 'se Next Generation Eu funzionerà si potrà riproporre' Il Tempo Ue: Gentiloni, 'se Next Generation Eu funzionerà si potrà riproporre'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Se l'operazione di Next Generation Eu funzionerà potrebbe anche essere ripetuta. Magari su obiettivi diversi e forme diverse. Se non funzionerà sarà molto difficile riprop ...

Fondi Ue, burocrazia. Non spendiamo presto e bene. Il terzo settore sa farlo, e c'è

La capacità di spesa è un problema per il nostro Paese: nell’ultimo quinquennio l’Italia ha utilizzato solo il 38,4% dei fondi strutturali dell’Unione, finendo ...

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Se l'operazione di Next Generation Eu funzionerà potrebbe anche essere ripetuta. Magari su obiettivi diversi e forme diverse. Se non funzionerà sarà molto difficile riprop ...La capacità di spesa è un problema per il nostro Paese: nell’ultimo quinquennio l’Italia ha utilizzato solo il 38,4% dei fondi strutturali dell’Unione, finendo ...