Trump via da Casa Bianca il 20,cerimonia addio a base Andrew (Di sabato 16 gennaio 2021) WASHINGTON, 16 GEN - Donald Trump lascerà la Casa Bianca mercoledì mattina, 20 gennaio, ore prima della cerimonia dell'Inauguration Day, quando Joe Biden giurerà come 46/o presidente degli Stati Uniti ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 16 gennaio 2021) WASHINGTON, 16 GEN - Donaldlascerà lamercoledì mattina, 20 gennaio, ore prima delladell'Inauguration Day, quando Joe Biden giurerà come 46/o presidente degli Stati Uniti ...

Diversi ricercatori del laboratorio di Wuhan si sarebbero ammalati prima dell’epidemia. Anomalie gravi sui loro lavori on line. Collaborano a ricerche militari ...

Trump mantiene la promessa: migliaia di soldati Usa via da Iraq e Afghanistan

Trump l’ha spuntata da solo. Oltretutto è bene ricordare che si tratta di un risultato che Trump ha ottenuto praticamente da solo. Roma, 15 gen – Le truppe Usa in Afghanistan e Iraq subiranno a breve ...

