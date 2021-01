Torino Spezia 0-0: cronaca e tabellino (Di sabato 16 gennaio 2021) Allo stadio Olimpico Grande Torino, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Torino e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Impresa dello Spezia che in inferiorità numerica per tutta la partita (espulso Vignali) ha resistito e ha strappato un punto vitale in ottica salvezza contro il Torino. Male, malissimo la squadra di Giampaolo incapace di sfruttare l’uomo in più e che si è resa veramente pericolosa solo negli istanti finali di gara. Toro che rimanda, ancora una volta, l’appuntamento con la prima vittoria casalinga in campionato. Sintesi Torino Spezia 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si parte 5? Ammonito Vignali – Durissimo intervento del terzino dello Spezia su Murru che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Allo stadio Olimpico Grande, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Impresa delloche in inferiorità numerica per tutta la partita (espulso Vignali) ha resistito e ha strappato un punto vitale in ottica salvezza contro il. Male, malissimo la squadra di Giampaolo incapace di sfruttare l’uomo in più e che si è resa veramente pericolosa solo negli istanti finali di gara. Toro che rimanda, ancora una volta, l’appuntamento con la prima vittoria casalinga in campionato. Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si parte 5? Ammonito Vignali – Durissimo intervento del terzino dellosu Murru che ...

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - stefanofantuzzi : RT @tancredipalmeri: Secondo me non era da annullare il gol del Torino: Belotti finisce su Provedel ma è il difensore della Spezia che lo s… - Ma_Do_Sd : RT @manuel44725775: @Ma_Do_Sd In difesa siamo meglio della Juventus Goal subiti dallo Spezia Torino 0 Juve 1 - SiegNico : Torino veramente brutto. Spezia eroico #TorinoSpezia - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Torino, prosegue la maledizione interna: lo Spezia conquista un punto in dieci, finisce 0-0 -