Smarter Italy, al via "Borghi del futuro": aderiscono 12 piccoli Comuni (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono 12 i piccoli Comuni che hanno aderito al programma 'Smarter Italy' promosso dal Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, dal Ministro dell'Università e della ricerca Gaetano Manfredi e dalla Ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, per realizzare servizi innovativi nei settori della mobilità, dell'ambiente, del benessere dei cittadini e della cultura. Alghero, Bardonecchia, Campobasso, Carbonia, Cetraro, Concorezzo, Ginosa, Grottammare, Otranto, Pantelleria, Pietrelcina e Sestri Levante: sono i 12 Comuni selezionati (sotto i 60.000 abitanti) per diventare 'Borghi del futuro'. I loro territori saranno laboratori di sperimentazione di tecnologie di frontiera applicate ai servizi per i cittadini.

