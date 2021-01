Sampdoria-Udinese, Gotti: “Dopo il rigore ci è venuto il braccino” (Di domenica 17 gennaio 2021) “Per settanta minuti penso che l’Udinese abbia fatto una buona partita raccogliendo meno del dovuto. Fino al rigore eravamo in vantaggio con personalità, non mi è piaciuto il quarto d’ora Dopo aver subito il pareggio: lì è subentrata paura e abbiamo concesso cose che non dovevamo concedere”. Questa l’analisi di Luca Gotti Dopo la sconfitta dell’Udinese sul campo della Sampdoria. A Marassi i bianconeri hanno pagato anche l’assenza di valide alternative dalla panchina alla luce delle tante assenze. “Riflettevo su come avrei potuto gestire meglio Dopo il pareggio ma sinceramente non mi è sembrato di poter trovare grandi soluzioni – ammette il tecnico dei friulani a Dazn – Abbiamo una brutta classifica e arriviamo da una partita persa al 90’. Il match è ... Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) “Per settanta minuti penso che l’abbia fatto una buona partita raccogliendo meno del dovuto. Fino aleravamo in vantaggio con personalità, non mi è piaciuto il quarto d’oraaver subito il pareggio: lì è subentrata paura e abbiamo concesso cose che non dovevamo concedere”. Questa l’analisi di Lucala sconfitta dell’sul campo della. A Marassi i bianconeri hanno pagato anche l’assenza di valide alternative dalla panchina alla luce delle tante assenze. “Riflettevo su come avrei potuto gestire meglioil pareggio ma sinceramente non mi è sembrato di poter trovare grandi soluzioni – ammette il tecnico dei friulani a Dazn – Abbiamo una brutta classifica e arriviamo da una partita persa al 90’. Il match è ...

