Problemi Signal per i picchi di traffico confermati, un favore a WhatsApp (Di sabato 16 gennaio 2021) Nella giornata di ieri 15 gennaio si sono registrati seri Problemi Signal un po’ in tutto il mondo. Come raccontato anche sulle pagine di OM, l’app di messaggistica molto di moda in questo momento ha mostrato più di qualche anomalia nelle scorse ore. Si era già ipotizzato che i malfunzionamenti fossero dipesi dalla gran mole di traffico di utenti. Questa teoria è stata confermata dagli stessi tecnici del servizio, come riportato anche nel tweet più in basso. La soluzione di comunicazione non è dunque del tutto pronta a sostituire (almeno in parte) WhatsApp? In pratica l’app Signal, nelle ultime ore, ha dimostrato di non avere alle spalle un’infrastruttura tecnica in grado di sostenere la gran mole di traffico potenziale dei suoi nuovi utenti. Nei primi 15 giorni del 2021 i nuovi ... Leggi su optimagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Nella giornata di ieri 15 gennaio si sono registrati seriun po’ in tutto il mondo. Come raccontato anche sulle pagine di OM, l’app di messaggistica molto di moda in questo momento ha mostrato più di qualche anomalia nelle scorse ore. Si era già ipotizzato che i malfunzionamenti fossero dipesi dalla gran mole didi utenti. Questa teoria è stata confermata dagli stessi tecnici del servizio, come riportato anche nel tweet più in basso. La soluzione di comunicazione non è dunque del tutto pronta a sostituire (almeno in parte)? In pratica l’app, nelle ultime ore, ha dimostrato di non avere alle spalle un’infrastruttura tecnica in grado di sostenere la gran mole dipotenziale dei suoi nuovi utenti. Nei primi 15 giorni del 2021 i nuovi ...

wordweb81 : Problemi #Signal per i picchi di traffico confermati, un favore a #WhatsApp - Notiziedi_it : Problemi Signal, non funziona il 15 gennaio: in troppi in fuga da WhatsApp? - infoitscienza : Problemi Signal,non funziona il 15 gennaio: in troppi in fuga da WhatsApp? - IlMontanari : 'Signal sta riscontrando problemi tecnici. Stiamo lavorando per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile'. Ed è già #signaldown - wordweb81 : Problemi #Signal, non funziona il 15 gennaio: in troppi in fuga da #WhatsApp? -