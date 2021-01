Primavera estate 2021: cosa andrà di moda (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono i must-have su cui puntano gli stilisti. Elementi ricorrenti in tutte le passerelle che non possono mancare nei guardaroba della bella stagione. Voglia di scoprire le tendenze Primavera estate 2021? Ecco una carrellata di macro trend da cui lasciarsi conquistare. Tinte vivaci Tonalita? primarie dalla testa ai piedi. Il risultato? Brillante, per abiti e accessori. Dossier sfilate PE 2021: tendenza colori forti guarda le foto Bianco l decoro sposa il candore. E la tinta neutra per eccellenza si arricchisce di ricami, trame operate e ... Leggi su iodonna (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono i must-have su cui puntano gli stilisti. Elementi ricorrenti in tutte le passerelle che non possono mancare nei guardaroba della bella stagione. Voglia di scoprire le tendenze? Ecco una carrellata di macro trend da cui lasciarsi conquistare. Tinte vivaci Tonalita? primarie dalla testa ai piedi. Il risultato? Brillante, per abiti e accessori. Dossier sfilate PE: tendenza colori forti guarda le foto Bianco l decoro sposa il candore. E la tinta neutra per eccellenza si arricchisce di ricami, trame operate e ...

Ultime Notizie dalla rete : Primavera estate Cosa va di moda? 8 tendenze primavera estate 2021 Io Donna Jeans vintage: quali modelli scegliere e dove comprarli

Indovinate qual è il modello più amato da tutti? I jeans saranno, anche la prossima primavera-estate 2021, uno dei trend più forti. Ma, per chi li ama davvero, la verità è che i pantaloni in tessuto ...

Covid Toscana, la percentuale di positivi in altalena. Oggi 446 nuovi casi

Ieri in Toscana sono stati 424 i nuovi positivi su 9.247 tamponi molecolari e 3.772 test rapidi Firenze, 15 gennaio 2021 - E' sempre alta l'attenzione sui dati e sul trend della pandemia di Covid che, ...

