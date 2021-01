Numeri incerti per fiducia al Senato ma martedì non è ora X di Conte

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 16 gennaio 2021) Il giorno del redde rationem,, quando il presidente del Consiglio Giusepperenderà le sue comunicazioni alsulla crisi politica in atto, "non si conclude un bel nulla: è solo un punto di partenza, un processo che comincia", racconta una fonte autorevole di centrosinistra. Con l'annuncio di Matteo Renzi dell'intenzione di condurre i suoi all'astensione, la soglia necessaria alla maggioranza per confermare laal capo del Governo si abbassa drasticamente: con 150ri, anche qualcuno in meno, visto che a palazzo Madama nessuno si attende un "pienone" del centrodestra in aula,resterebbe in sella. E' il costituzionalista Pd Stefano Ceccanti a ricordarlo: "Per ottenere laè necessario solo che i sì battano i no". Anche se fino ...