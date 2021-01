Norvegia, 23 morti collegate dopo il vaccino Pfizer. L’NIPH: “Ora niente allarmismi” (Di sabato 16 gennaio 2021) La notizia di 23 morti dopo la vaccinazione anti Covid ha scosso la Norvegia, ma l’ente regolatore del farmaco smorza gli allarmismi Una nota dell’Agenzia norvegese del farmaco – Norwegian Medicines Agency, NoMa – spiega che le 23 morti sospette avvenute nei giorni scorsi in una casa di cura del Paese potrebbero essere “una reazione L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 16 gennaio 2021) La notizia di 23la vaccinazione anti Covid ha scosso la, ma l’ente regolatore del farmaco smorza gliUna nota dell’Agenzia norvegese del farmaco – Norwegian Medicines Agency, NoMa – spiega che le 23sospette avvenute nei giorni scorsi in una casa di cura del Paese potrebbero essere “una reazione L'articolo proviene da YesLife.it.

LaStampa : In Norvegia 23 morti dopo il vaccino Pfizer. La Norwegian Institute of Public Health rassicura: “Niente allarmismi” - giornalettismo : Soliti titoli allarmistici, questa volta per una notizia che arriva dalla #Norvegia. Ma - in questi casi - bisogn… - Agenzia_Ansa : #Pfizer e BioNTech stanno lavorando con l'agenzia del farmaco norvegese per indagare sui 23 decessi di anziani asso… - denik229 : - panibbi : RT @AntonioSocci1: Covid: in Norvegia 23 morti 'legate alla vaccinazione'. Pfizer in contatto con Oslo, 'sui decessi dati non allarmanti' -… -