Mission: Impossible 7, Tom Cruise ha acquistato dei robot anti-Covid? (Di sabato 16 gennaio 2021) Tom Cruise, dopo l'ormai famosa sfuriata sul set, avrebbe acquistato dei robot anti-Covid da usare sul set di Mission: Impossible 7. Nelle ultime settimane era apparsa online la notizia che Tom Cruise avrebbe comprato dei robot anti-Covid per controllare il set. L'indiscrezione pubblicata da The Sun, come confermato da fonti vicine alla produzione è, ovviamente, falsa. Il giornale britannico aveva sostenuto che la star di Mission: Impossible 7, dopo aver perso il controllo durante le riprese a causa di alcuni membri della produzione che non avevano rispettato le norme previste per la sicurezza ed evitare contagi, aveva scelto un approccio tecnologico acquistando dei ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 gennaio 2021) Tom, dopo l'ormai famosa sfuriata sul set, avrebbedeida usare sul set di7. Nelle ultime settimane era apparsa online la notizia che Tomavrebbe comprato deiper controllare il set. L'indiscrezione pubblicata da The Sun, come confermato da fonti vicine alla produzione è, ovviamente, falsa. Il giornale britannico aveva sostenuto che la star di7, dopo aver perso il controllo durante le riprese a causa di alcuni membri della produzione che non avevano rispettato le norme previste per la sicurezza ed evitare contagi, aveva scelto un approccio tecnologico acquistando dei ...

