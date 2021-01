Milan | Kessié ci crede | «Lo scudetto non è un tabù»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 gennaio 2021) Frankha parlato della corsadella squadra rossonera Frank, centrocampista del, ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale dove ha parlato della lottae della stagione della squadra rossonera. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24– «? E perché mai dovrebbe esserlo? Noi abbiamo un mantra che ci ripete tutti i giorni mister Pioli: pensiamo a una partita alla volta. Adesso c’è il Cagliari, il resto non conta. Poi aggiungo: siamo il, la storia parla per noi. E un club come ilnon può sentirsi a disagio a parlare di. Non siamo da soli, naturalmente, a concorrere. Proprio dal nuovo modulo siamo ripartiti perché schierare ...