LIVE Sci alpino, Slalom Flachau in DIRETTA: Manuel Feller trionfa in casa! Sul podio Noel e Schwarz. Deludono gli azzurri (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI MARIBOR ALLE 11.00 E ALLE 14.00 13.28: La prima vittoria di Feller in Coppa del Mondo arriva sulla neve di casa e in una pista che aveva dichiarato di non gradire tanto. Gross unico azzurro al via, è 19mo a 2?69. Squadra azzurra bocciata, o meglio rimandata a domani. Qualcosa di buono si è visto ma stringendo la prova di squadra è molto deludente 13.27: Ancora una volta Noel non è riuscito a mantenere la prima piazza della prima manche. E’ secondo il francese alle spalle di Feller, terzo Schwarz che sale ancora sul podio e fortifica la prima posizione nella coppa di Slalom 13.25: E’ secondo Clement Noel e seconda ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI MARIBOR ALLE 11.00 E ALLE 14.00 13.28: La prima vittoria diin Coppa del Mondo arriva sulla neve di casa e in una pista che aveva dichiarato di non gradire tanto. Gross unico azzurro al via, è 19mo a 2?69. Squadra azzurra bocciata, o meglio rimandata a domani. Qualcosa di buono si è visto ma stringendo la prova di squadra è molto deludente 13.27: Ancora una voltanon è riuscito a mantenere la prima piazza della prima manche. E’ secondo il francese alle spalle di, terzoche sale ancora sule fortifica la prima posizione nella coppa di13.25: E’ secondo Clemente seconda ...

