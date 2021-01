LIVE Prada Cup in DIRETTA: prima vittoria di Luna Rossa! A breve la rivincita di American Magic-Ineos (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.42 Slitta di dieci minuti il via del secondo e ultimo match di giornata: Ineos-American Magic scatterà alle ore 4.55. 4.39 Sirena ritiene Ineos Team UK favorito in vista della prossima regata contro American Magic. Patriot sembrerebbe infatti più adeguata a venti forti, mentre la Britannia ammirata ieri dovrebbe avere una marcia in più. 4.35 Max Sirena (skipper e team manager di Luna Rossa) a Sky Sport: “I ragazzi in barca sono stati bravissimi. Hanno avuto il coraggio di fare la seconda poppa, davvero bravi. Strambare sui foil con 7-8 nodi su queste barche non è la cosa più semplice del mondo… Siamo molto contenti, perché a un certo punto abbiamo rivisto il film della regata di dicembre con ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.42 Slitta di dieci minuti il via del secondo e ultimo match di giornata:scatterà alle ore 4.55. 4.39 Sirena ritieneTeam UK favorito in vista della prossima regata contro. Patriot sembrerebbe infatti più adeguata a venti forti, mentre la Britannia ammirata ieri dovrebbe avere una marcia in più. 4.35 Max Sirena (skipper e team manager diRossa) a Sky Sport: “I ragazzi in barca sono stati bravissimi. Hanno avuto il coraggio di fare la seconda poppa, davvero bravi. Strambare sui foil con 7-8 nodi su queste barche non è la cosa più semplice del mondo… Siamo molto contenti, perché a un certo punto abbiamo rivisto il film della regata di dicembre con ...

